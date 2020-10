TIM, Agcom: ammissibile progetto separazione della rete d'accesso

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio dell’(Agcom) ha svolto una preliminare discussione sul progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso dell’operatore. L’iniziativa - spiega una nota - che si fonda su un modello di coinvestimento fra operatori, prevede la– FiberCop - alla quale TIM conferirà le proprie infrastrutture passive della rete di accesso secondaria (dall’armadio di strada alle sedi degli utenti), sia in rame che in fibra.Gli Uffici dell’Autorità hanno condotto unatesa a verificare – come previsto dalle Linee Guida dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) - l’affidabilità e la serietà del progetto di separazione, nonché la sua potenziale idoneità a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore.Ad esito di tali valutazioni - continua la nota - "il Consiglio ha ritenuto ilnell’ambito dell’analisi coordinata dei mercati dell’accesso" prevista dal comma 2 dell’art. 50-ter del Codice, disponendo altresì una "" al fine di acquisire le valutazioni del mercato sul progetto medesimo e garantire così la "più ampia partecipazione" degli operatori del settore.L’Autorità sarà quindi chiamata a "sugli obblighi regolamentari esistenti avuto riguardo in particolare allecon l’obiettivo ultimo di porre le condizioni per un effettivo e rapido sviluppo della banda ultra-larga nel nostro Paese".