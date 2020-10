Cattolica: Generali sottoscrive aumento da 300 milioni di euro

Generali

Cattolica

(Teleborsa) - Facendo seguito allaapprovata dai rispettivi consigli di amministrazione in data 24 giugno e alla firma degli accordi attuativi trasulle quattro aree di business, sottoscritti nel corso del mese di ottobre, oggi 23 ottobre,ad essa riservato per un, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni in data 4 agosto 2020 in esercizio della delega attribuita a seguito di delibera dell’assemblea in data 27 giugno 2020.Per effetto di questa operazione,viene a detenere unainpari al(calcolata scomputando le azioni proprie) del capitale sociale dell’emittente. L'aumento di capitale riservato a Generali ha portato all'di Cattolica ad undi emissione, di cui euro 2,55 a titolo di sovrapprezzo, per un aumento del capitale sociale nominale di euro 162.162.162,00.L'riservato a Generali, èche prevedeche rappresentano importanti opportunità di crescita profittevole sui servizi ai clienti del segmento danni e nel comparto asset management, facendo leva sulle competenze e capacità di Generali nella gestione degli investimenti, nell'innovazione digitale e nei servizi salute e consentendo a Cattolica di ampliare e migliorare l'offerta alla propria clientela con nuovi e innovativi servizi accessori.Sempre nella giornata di oggi, con l'ingresso di Generali nel capitale di Cattolica Assicurazioni, il CdA della compagnia veronese ha cooptato, quali amministratori della Società, i consiglieriin sostituzione dei consiglieri dimessisi.Stefano Gentili è stato nominatomentre il consigliere Roberto Lancellotti è diventatoIl Presidente di Cattolica,, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ha ringraziato i consiglieri dimissionari per l’intensa e proficua attività svolta durante la loro carica nell’interesse della Società. Assicurazioni Generali, inoltre, è stata anche ammessa allo