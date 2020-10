Mediobanca, eletto nuovo CdA. Assemblea approva bilancio 2019-2020

Mediobanca

(Teleborsa) - Via libera al bilancio dell'esercizio 2019-2020 (chiuso al 30 giugno 2020) da parte dall'assemblea dei soci di, con il voto favorevole del 99,2% delle azioni rappresentate.Eletto anche ildi piazzetta Cuccia cheLa lista del CdA uscente ha conseguito il voto favorevole del 67,6% delle azioni rappresentate, pari al 44,2% del capitale sociale. Quella dei fondi (Sgr e investitori istituzionali) ha ottenuto il sì del 29,2% delle azioni rappresentate, pari al 19,1% del capitale sociale, di cui un pacchetto pari al 10,16% del capitale facente capo a Delfin.Il numero dei componenti del CdA è stato fissato in 15 e sono stati nominati amministratori: Renato Pagliaro, Alberto Nagel, Francesco Saverio Vinci, Maurizia Angelo Comneno, Virginie Banet, Maurizio Carfagna, Laura Cioli, Maurizio Costa, Vale'rie Hortefeux, Maximo Ibarra, Elisabetta Magistretti, Vittorio Pignatti Morano e Gabriele Villa (tratti dalla lista presentata dal board uscente), Angela Gamba e Alberto Lupoi (tratti dalla lista di minoranza presentata dal gruppo di investitori).Nominati sindaci fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023 i Signori: Francesco Di Carlo (Presidente) tratto dalla lista presentata da Banca Mediolanum, e Ambrogio Virgilio e Elena Pagnoni tratti dalla lista presentata dagli Avv.ti Ferrero e Tonelli per conto di un gruppo di investitori; tutti i sindaci hanno dichiarato di possedere il requisito di indipendenza. Sono stati altresì eletti sindaci supplenti i Signori: Stefano Sarubbi e Marcella Caradonna tratti dalla lista presentata dagli Avv.ti Ferrero e Tonelli per conto di un gruppo di investitori e Roberto Moro tratto dalla lista presentata da Banca Mediolanum.Conferito l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030 alla società di revisione Ernst & Young.