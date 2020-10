Banco Desio, risultato della gestione operativa in crescita. ROE in miglioramento

Banco Desio

(Teleborsa) - Ulteriorelegato al riposizionamento del portafoglio,rispetto al primo semestre e volumi su impieghi e raccolta in progressivo aumento, nonostante un costo del credito per Euro 43,1 milioni (+13,3%)che include nei modelli di rischio le proiezioni macroeconomiche condizionate dall’epidemia di Covid-19.(+0,8%) grazie all’azione di contenimento dei costi (-3,3% nonostante i costi straordinari sostenuti per l’emergenza Covid-19).Sono questi alcuni indicatori della relazione finanziaria al 30 settembre diapprovata dal CdA che evidenzia una 26,5 milioni di euro.verso la clientela ordinaria a 10,1 miliardi di euro (+5,9%) ed in decisa crescita nel terzo trimestre per effetto delle nuove erogazioni alle imprese.in aumento, a conferma della forte relazione con la clientela, pari ad Euro 11,5 miliardi (+2,9%) e raccolta indiretta pari ad Euro 16,0 miliardi (+2,6%, di cui clientela ordinaria +0,5% nonostante l’effetto mercato negativo).