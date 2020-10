Nodo licenziamenti, in programma nuovo round Governo-Sindacati

(Teleborsa) - Ilè sempre quello deii Sindacati chiedono alla proroga delin parallelo con la nuova CIG Covid per le prime mensilità del 2021.Non sono bastate, quasi cinque ore di confronto in collegamento video tra il Premier Giuseppe Conte, i Ministri dell'Economia, dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli e Nunzia Catalfo e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil,Fumatae posizioni ancora"Il Governo ha confermato le 18 settimane di Cassa Covid e la disponibilità a prevedere un prolungamento del blocco dei licenziamenti anche dopo la scadenza del 31 gennaio. La proposta del sindacato è quella di prolungare il blocco dei licenziamenti fino alla scadenza delleriporta una nota unitaria di Cgil, Cisl, Uil diffusa al termine del confronto con il Presidente del Consiglio.Questa la linea dalla quale i leader sindacali non intendono retrocedere.", dice Landini. Per Furlan, non trovare una intesa sul blocco dei licenziamenti sarebbeSecondo Bombardieri "se c'è cassa integrazione a disposizione, lealtrimenti viene ulteriormente meno la tranquillità delle lavoratrici e dei lavoratori".Servirà unIl Governo si è "riservato di fare una verifica nelle prossime ore ascoltando le associazioni imprenditoriali. L'incontro tra governo e sindacati su questo tema è stato aggiornato a. Sempre nella stessa giornata è previsto alle 9.30 un confronto con la Presidenza del Consiglio sulla vertenzaDi diverso avviso, il Presidente di Confindustria,secondo cui "ile dobbiamo pensare a sostenere le