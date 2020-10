Francia: balza PIL 3° trimestre. Giù consumi, inflazione ristagna

(Teleborsa) - Rimbalza il, facendo meglio delle previsioni. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL ha registrato nel 3° trimestre undopo il -13,7% del 2° trimestre, che scontava in pieno l'emergenza sanitaria. Il dato risultadegli analisti che indicavano unLe spese perdelle famiglie hanno segnato un +17,3%, riportandosi vicino ai livelli pre-Covid. Gliin conto capitale delle imprese hanno accelerato (+23,3%).Laha così pesato sul PIL con un contributo di +18,9 punti. Ilha fornito un contributo posuitivo pari a +1,2 punti dopo che l'import è salito del 16% e le esportazioni sono scese del 23,2%.Sempre l'INSEE oggi ha pubblicato i dati relativi a, che evidenzianodopo il l'aumento segnato ad agosto (+2,2%). Il dato delude le attese degli analisti che erano per un -1%. L'aumento è dovuto ai consumi di prodotti finiti (-6,8%) e di alimentari (-4,8%), mentre sono scesi meno quelli di energia (-0,9%).mostra invece una variazione pari a, dopo il -0,5% di settembre.. L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, conferma una variazione tendenziale pari a zero, mentre su mese la variazione è pari a -0,1% (precedente -0,6%).