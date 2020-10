Rifiuti radioattivi, la Commissione Ue apre la procedura d'infrazione contro l'Italia

(Teleborsa) - Anche all', insieme ad Austria e Croazia, è stata notificata dallal'attivazione di unaper non aver ancora adottato un programma nazionale per la gestione dei, conformemente alle norme dell'Ue, e in particolare alla direttiva 2011/70sul combustibile esaurito degli impianti nucleari e sugli altri rifiuti radioattiviI rifiuti radioattivi sono generati dalla produzione di elettricità nelle centrali nucleari, ma anche dall'uso, non legato all'energia, di materiali radioattivi per scopi medici, di ricerca, industriali e agricoli. Rifiuti che secondo la direttiva Ue richiedono unaper garantire un elevato livello di sicurezza e proteggere i lavoratori e il pubblico in generale dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. L'obiettivo della misura è anche quello di evitare di imporre oneri indebiti alle generazioni future, visto che spesso questi materiali restano radioattivi per migliaia di anni.Tutti i paesi dell'Ue hanno l'obbligo di elaborare e attuareper la gestione di tutto il combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi generati sul loro territorio, dalla generazione allo smaltimento. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 23 agosto 2013 e a notificare i loro programmi nazionali per la prima volta alla Commissione entro ilItalia, Austria e Croazia hanno ora due mesi per rispondere alla messa in mora della Commissione. In caso contrario, o in mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di inviare loro un parere motivato,della procedura d'infrazione comunitaria che può concludersi con un ricorso alla