UE autorizza l'acquisizione di Ascend da parte di Silver Point
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Ascend Performance Materials Holdings da parte di Silver Point Capital, entrambe statunitensi. L'operazione riguarda principalmente il settore delle materie plastiche e delle fibre sintetiche.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
