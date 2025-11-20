UE autorizza l'acquisizione di Ascend da parte di Silver Point

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Ascend Performance Materials Holdings da parte di Silver Point Capital, entrambe statunitensi. L'operazione riguarda principalmente il settore delle materie plastiche e delle fibre sintetiche.La Commissione ha concluso che l'operazione notificatain materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.