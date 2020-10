Whirlpool, operai bloccano una strada a Napoli. Conte: Governo con i lavoratori

Whirlpool

(Teleborsa) - Dopo il corteo di questa mattina contro la chiusura dello stabilimento di, gli operai dellahanno bloccato una strada del quartiere"Ilnon può rimanere indifferente a questo disimpegno dell'azienda. Terremo duro su questa vertenza. Il governo è disponibile a fare qualsiasi cosa, siamo al vostro fianco, non potete dubitare di questo. Massima garanzia che il governo è al vostro fianco", ha assicurato ai lavoratori Whirlpool il presidente del Consigliodurante l'incontro a Palazzo Chigi.Nel frattempo, la Direzione EMEA del gruppo industriale ha comunicato in una lettera "la cessazione di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di Napoli, con effetto alle ore 00:01 del 1 novembre 2020". "Da tale momento – scrive l'azienda americana – i dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere". Whirlpool ha infatti confermato che pagherà "laai Dipendenti fino alcon riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data".