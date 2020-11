Denaro sui titoli bancari. Nuovi rumor spingono MPS

MPS

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli bancari di Piazza Affari con il settore che viene ancora una volta sostenuto dalle indiscrezioni su un ulteriore consolidamento del settore: secondo Il Sole 24 Ore, starebbe prendendo forma il piano per letra, che potrebbe agevolare la scissione delle attività italiane da quelle estere allo studio di piazza Gae Aulenti.L'indice di riferimento settorialemostra un guadagno di oltre 2 punti percentuali.Tra i player del comparto,sale dell'1,58%,balza del 2,54%,del 2,56% mentre ilavanza del 2,68%.Tornando a MPS,, il principale sindacato dei bancari italiano, ha ribadito nei giorni scorsi la necessità di mantenere MPS "pubblica" auspicando che il governo "chieda all'Unione europea la proroga, oltre il 31 dicembre 2021, del termine per la privatizzazione".Sileoni ha sottolineato poi che per il futuro del Monte dei Paschi di Siena "esistono diverse soluzioni, ma è preferibile per ora che la banca resti pubblica".