Commercialisti, De Lise: "Tutelare diritto difesa. Commissioni Tributarie adeguino dotazioni informatiche"

(Teleborsa) - "Ilè uno dei principali diritti riconosciuti al contribuente nel diritto processuale. Eppure, in epoca di pandemia sta subendo troppe limitazioni: l'ultima, in ordine di tempo, è quella prevista dall'art. 27 del D.L. n. 137/2020 che stabilisce, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, che le controversie passino in decisione sulla base degli atti. Vuol dire che il diritto di difesa oggi ha un prezzo più basso di quello per una pubblica udienza da remoto?". Questo l'allarme lanciato dal"La norma, al secondo comma, – spiega De Lise – prevede anche la possibilità di insistere per la discussione ma sempre senza la possibilità di avere un confronto con il collegio prima della decisione. La soluzione offerta è dunque una trattazione scritta che poco aggiunge al contraddittorio tra le parti, e che avverrà sempre in assenza del collegio giudicante. La norma sembra voler trovare una soluzione pratica all'inadeguatezza delle, ma questo deve avvenire senza limitare il diritto di difesa del contribuente. Pertanto, l'intervento del legislatore è censurabile nella parte in cui sacrifica il diritto di difesa del contribuente che è incolpevole rispetto all'inadeguatezza delle strutture informatiche delle Commissioni Tributarie".Per il presidente dei giovani commercialisti "non è più tollerabile che per le inadempienze di altri a pagare siano il contribuente e i difensori tributari che non possono svolgere il loro lavoro". Secondo le stime fornite da De Lise "adeguare le dotazioni informatiche delle Commissione Tributarie costerebbe poche decine di migliaia di euro per singola Commissione". Pertanto il presidente dell'Ungdcec chiede di fare "un passo indietro" e "prevedere nella norma un". Nell'attesa – conclude De Lise – "sarebbe opportunonei casi in cui non fosse possibile procedere con collegamento da remoto, perché non è tollerabile che l'unica soluzione possibile per il contribuente sia una discussione a trattazione scritta. Insomma occorre salvaguardare il diritto di difesa, permettendo al ricorrente di partecipare alla pubblica udienza, seppur da remoto, almeno in questa seconda ondata dell'emergenza sanitaria".