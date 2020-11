Generali, Sesana: sostenibilità è fare bene impresa e impegno nelle comunità

Generali

(Teleborsa) - "In questo nuovo contesto è ancora più, dimostrando di essere presenti e vicini con soluzioni concrete e immediate. Noi: per la gestione dei rischi; per essere punto di riferimento sulla salute; per dare il nostro supporto sui temi dell’autosufficienza, della protezione e del risparmio". Lo ha dichiarato, intervenuto questa mattina all'evento in streaming Energy Talk organizzato da Rcs Academy e Corriere della sera."La sostenibilità - ha aggiunto Sesana - è per noi un abilitatore del piano strategico 2019-21 e adottiamo un approccio distintivo in un mondo in continua trasformazione, attraverso ascolto, ecosistemi e misurabilità.con un impatto positivo sull'economia reale, intrecciando la nostra azione di business e l’impegno nelle comunità.e misurarlo in termini economici, sociali e ambientali, condividendone e assumendone i rischi"."Quello che ci è altresì chiaro è che l’impatto delle nostre scelte aziendali diventa ancora più ampio e positivo se siamo in grado di coinvolgere tutti i nostri stakeholder, le nostre persone. Sto parlando dei nostri 10 milioni di clienti, più di 12 mila dipendenti, oltre 40 mila distributori su tutto il territorio nazionale" - ha proseguito Sesana -. ". Ad esempio, con Welfare Index PMI promuoviamo l’attivazione da parte delle PMI di iniziative di welfare a sostegno e beneficio dei propri dipendenti e delle comunità di riferimento. Dall'analisi 2020 è emerso, infatti, che le aziende che hanno strutture di welfare più solide hanno saputo meglio resistere alla crisi. Non solo:, di investire in aziende ad alto rating di sostenibilità e misurare l’impatto della propria scelta. Sono convinto che tutte queste azioni siano in grado di conciliare la buona etica con il successo economico che guida la nostra azione del fare bene impresa".