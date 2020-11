MIT e RFI firmano protocollo sicurezza lavoratori

(Teleborsa) - Firmato oggi dalla(Gruppo FS Italiane) e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL per la tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori.Il documento riguarda l'. La sottoscrizione del Protocollo conferma l'impegno della Ministra e dei firmatari nel garantire l'interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, individuando un metodo condiviso basato sull’informazione e sul confronto tra il Committente e le Segreterie Nazionali. RFI inserirà nei contratti e nel capitolato d'appalto clausole a tutela dei lavoratori, che permetteranno loro di beneficiare del trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle principali Organizzazioni Sindacali."La firma di questo protocollo è un', per una vera e propria cultura della sicurezza e della legalità contro ogni rischio di infiltrazione malavitosa" ha dichiarato la ministra Paola De Micheli.Da Vito Panzarella, Franco Turri, Alessandro Genovesi, segretari generali di FenealUIl, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, il ringraziamento a Ferrovie dello Stato e alla ministra Paola De Micheli per aver posto le basi per un sistema di tutele e di coinvolgimento dei lavoratori e delle imprese, basato su più diritti, tutele, trasparenza."Siamo promotori di una cultura della sicurezza che sia un modello di riferimento per tutti i lavoratori impegnati quotidianamente nei cantieri – ha dichiarato l'– Abbiamo avviato specifici progetti mirati a coinvolgere attivamente il nostro personale per migliorarne la capacità di percezione del rischio, educandolo all’adozione di comportamenti sicuri"."La sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori sono valori imprescindibili per Rete Ferroviaria Italiana – ha affermato l'– Questo importante Protocollo firmato oggi permette di fare un ulteriore passo avanti nella promozione dei nostri principi di sicurezza e legalità, aprendo un canale informativo diretto con le Organizzazioni Sindacali".