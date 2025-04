Ferrovie, accordo ANSFISA-Italferr per sicurezza e digitalizzazione

(Teleborsa) -, ai fini di una maggioredell'infrastruttura. È l'obiettivo principale dell'firmata questa mattina, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali,, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane.L'intesa firmata alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasportie del Sottosegretario di Stato, da, Direttore di ANSFISA, e, Amministratore Delegato di Italferr, punta a promuovereper lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio degli impianti e dei sottosistemi ferroviari.L’obiettivo principale dell’accordo è quello di supportare lo sviluppo del sistema ferroviario nazionale in un ambiente altamente sicuro, interconnesso e tecnologicamente evoluto, che sappia rispondere alle sfide moderne con sistemi intelligenti e automatizzati. Il protocollo sancisce, infatti, unache porti ad ottimizzare lae dell’organizzazione delle informazioni, con particolare riferimento al(Building Information Modeling) con cui monitorare costantemente la costruzione e le fasi del ciclo di vita dell’opera infrastrutturale, tenendo in considerazione anche l’impatto di cantieri e interventi di manutenzione. Saranno oggetto di approfondimento, inoltre, gli aspetti di. Nell’intesa previsto anche il confronto costante degli esperti e dei professionisti delle due organizzazioni tramite incontri tecnici, laboratori pratici e studi congiunti.Prima della firma il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPESS,, ha voluto sottolineare che "accordi come questo sono un prototipo per il Paese di interventi sul fronte della sicurezza sul lavoro. Infatti, attraverso le tecnologie che il mercato ci mette a disposizione si possono migliorare la qualità del lavoro degli operatori che sono ogni giorno sui cantieri e la sicurezza di tutti i nostri concittadini. Il maggior livello di sicurezza viene assicurato sia attraverso i controlli ma anche grazie a strumenti di ultima generazione"."Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle nostre attività di supervisione attraverso strumenti digitali sempre più evoluti. – ha dichiarato– Ci muoviamo in un contesto in cui la sicurezza delle infrastrutture richiede conoscenze tempestive, approfondite e predittive, in grado di supportare interventi mirati ed efficaci. Italferr è una realtà ingegneristica di primo piano, con cui condividiamo l’obiettivo di innovare i processi di gestione lungo tutto il ciclo di vita delle opere. Oltre agli aspetti tecnici, l’intesa punta anche sulla formazione e sulla diffusione delle conoscenze, valorizzando le competenze e le soluzioni più avanzate a beneficio dell’intero sistema infrastrutturale"."Il protocollo sancisce una collaborazione strategica fra Italferr ed ANSFISA che vede l’Italia con il Gruppo FS driver di ingegnerizzazione digitale dei progetti e dei cantieri per le opere infrastrutturali nel territorio e valorizza le piattaforme avanzate del BIM (Building Information Modeling) 4D e 5D di Italferr – ha evidenziato, Amministratore Delegato di Italferr - Il controllo dell’avanzamento lavori e dei tempi e dei costi è fondamentale per dare al Paese la certezza delle realizzazioni ed evitare varianti in corso d’opera, integrando nei progetti digitali anche i piani di prevenzione e protezione dei cantieri, per tutelare al meglio i lavoratori ed ottimizzare sicurezza e qualità"."Questo Accordo consentirà ad ANSFISA di approfondire, insieme ad Italferr, le possibilità offerte dai sistemi digitali avanzati finalizzati alla sicurezza del sistema ferroviario – ha aggiunto, Direttore Generale della Direzione per la sicurezza delle Ferrovie di ANSFISA - basti pensare alle potenzialità offerte dalla sesta dimensione del BIM, che riferendosi alla gestione del ciclo di vita dell'opera, può fornire informazioni utili sulle attività di manutenzione ai fini sia della sua programmazione, sia delle attività di supervisione"."La sicurezza del trasporto ferroviario non è più solo una questione tecnica: è oggi una priorità strategica per la competitività e la tenuta sociale del nostro Paese. Come Governo e come Mit – ha concluso il Viceministro– abbiamo scelto di intervenire in modo deciso, con investimenti mirati, innovazione tecnologica e una forte collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori del settore. È questa la direzione che abbiamo scelto: un trasporto pubblico sicuro, moderno ed efficiente. E continueremo su questa strada, perché un’infrastruttura sicura è sinonimo di un Paese forte e affidabile".La collaborazione si concentrerà su alcune aree prioritarie, come: la(ACDat);(4D, 5D, 6D e oltre); lo:, come impianti fissi, segnalamento e controllo;cogente e volontario di settore (ferroviario e tecnologico);Blockchain).Con questo accordo, ANSFISA e Italferr consolidano dunque il loro impegno a favore della digitalizzazione e della sicurezza innovativa, promuovendo l’evoluzione continua della rete ferroviaria nazionale., capace di rispondere alle sfide future grazie a tecnologie avanzate, governance collaborativa e formazione continua.