WINDTRE aderisce al piano voucher del governo

(Teleborsa) -aderisce aldel Governo, gestito da Infratel, per accelerare l'utilizzo dellain Italia, con nuove promozioni valide da lunedìColoro che hanno un ISEE inferiore a 20.000 euro potranno infatti sottoscrivere l'offertabeneficiando delper attivare una connessione Internet a partire da 30 Mbps e acquistare un tablet (disponibili due modelli Samsung Galaxy TAB S6 lite o LENOVO TAB M10 FHD Plus con powerbank da 10.000 mAh).Il bonus viene ripartito in due e sono previste: la prima prevede un contributo di 300 euro per l'acquisto del tablet ed un contributo di 200 euro per l'attivazione del servizio di connettività suddiviso in 12 mesi; la seconda prevede un contributo di 240 euro sul prezzo del device e 260 euro sulla connettività per 12 mesi.La compagnia di tlc guidata da Jeffrey Hedberg conferma così "il proprio impegno nel promuovere la diffusione delle nuove tecnologie digitali e delle connessioni ultraveloci, indispensabili per usufruire di servizi avanzati, ormai sempre più diffusi, come lo smart working, la didattica a distanza o la fruizione di contenuti in streaming per l'intrattenimento".