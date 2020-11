Borsa di New York incontenibile

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno del 2,95%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,17% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Pessimo il(-2,16%); poco sopra la parità l'(+0,47%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+14,22%),(+8,17%) e(+3,34%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,59%),(-0,73%) e(-0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+21,38%),(+13,63%),(+12,69%) e(+11,87%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,05%.In apnea, che arretra del 3,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,00%.Tra idel Nasdaq 100,(+27,69%),(+21,67%),(+15,44%) e(+15,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -28,17%.Affonda, con un ribasso del 13,11%.Crolla, con una flessione dell'8,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,73%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 738K unità; preced. 751K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -8 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 82 punti; preced. 81,8 punti).