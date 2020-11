Illimity, utile nove mesi a 24,3 milioni. Acquista portafoglio NPL da Unicredit

illimity Bank

Unicredit

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi con undi euro rispetto ai -18,2 milioni del terzo trimestre 2019, esercizio in cui la banca era in fase di start up. UN contriobuto arriva dal buon andamento del terzo trimestre che registra un utile ante imposte in ulteriore crescita a 13,2 milioni di euro (10 milioni nel secondo trimestre 2020) e un utile netto di 9,5 milioni di euro.(+46%) a 1,83 miliardi di euro (1,26 miliardi al 30 settembre 2019), nonostante l’approccio selettivo alla generazione di nuovo business. Confermata solida pipeline per l’ultima parte dell’anno.di euro (2 mld al 30 settembre 2019) e includono liquidità per circa 700 milioni di euro."Il 2020, primo anno completo di attività di illimity, si sta concretizzando come particolarmente significativo. Malgrado il perdurare della crisi, la Banca sta infatti dimostrando grande resilienza su tutti i fronti, con risultati molto positivi", commenta l'Ad, mettendo l'accento anche sulla capacità di innovazione della banca, entrata in nuovi segmenti come quello fintech. "L’accordo siglato con Banca Sella a settembre - sottolinea - ci consentirà di presidiare e sviluppare, attraverso HYPE, un business ad alto tasso di crescita come quello dei servizi finanziari non bancari".Dotazione patrimoniale robusta e in ulteriore crescita. Il capitale di vigilanza primario (CET1 Capital) aumenta a settembre 2020 a 478 milioni di euro, per effetto dell'utile trimestrale e della riduzione del mark to market negativo sul portafoglio titoli. Il(oltre 20% proforma).Quanto all'viene confermato l'obiettivo didi euro per l’esercizio in corso (ROE 5%)illimity ha anche annunciato un nuovo accordo conper l'acquisto di unper un valore nominale lordo complessivo di circa(gross book value). L’acquisto oggi annunciato rappresenta la seconda tranche di una operazione complessiva pari a 600 milioni di euro di valore nominale lordo in fase di perfezionamento progressivo (dopo una prima tranche conclusa a fine ottobre pari a 81 milioni di euro) e composto prevalentemente da crediti classificati a UTP aventi taglio medio di circa 1,3 milioni di euro verso circa 450 controparti corporate – afferenti al segmento delle PMI italiane – e attive in diversi settori tra cui principalmente food & beverage, energy & utilities, real estate e costruzioni.A conclusione di questa operazione, ildeiacquistati da illimitydi euro, di cui 1,7 miliardi relativi a posizioni UTP.