"4 Weeks 4 Inclusion", imprese insieme per l'inclusione e per dare valore alla diversità

Accenture

Banca Ifis

BNP Paribas

Danone

Google

Gruppo Hera

Johnson&Johnson

INWIT

Poste Italiane

Schneider Electric

Snam

TIM

(Teleborsa) -. Al via domani 13 novembre(#4W4I), una iniziativa promossa da 27 aziende per sensibilizzare e diffondere lae della. Le quattro settimane della campagna termineranno l'11 dicembre 2020.Molte aziende dell’ecosistema produttivo faranno rete, unendosi per questo importante progetto, che coinvolge i loro dipendenti, uncondivisi, tra Webinar, Digital Labs e gruppi creativi dedicati all’inclusione. Fra le aziende che hanno aderito all'iniziativa, impegnandosi per creare un ricco calendario di eventi,, Agos,, BIP, BNL Gruppo, Ferrovie dello Stato Italiane, FlashFiber,, HR Services, Janssen Italia,Medical,, LEADS, Olivetti, Parks – Liberi e Uguali,, Sparkle, Telsy,, TIM Brasil, TIMRetail, Telecontact Center, Valore D.È stato realizzato anche undell’iniziativa che, con unin sovrapposizione, vuole rappresentare la diversità all’interno dell’azienda: diversità quindi come elemento che arricchisce e genera valore.Inaugura il programma venerdì 13 novembre il webinarcon la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, mentre la conclusione della campagna sarà affidata, venerdì 11 dicembre, a una(Human Resources & Organizational Development) delle varie aziende, che faranno il punto sullo stato dell’arte dell’inclusione nel mondo del lavoro.Tra queste due date, un fitto programma di appuntamenti che spazieranno dallaal, alla valorizzazione dele, all’orientamento sessuale e, all’e alla