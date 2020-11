Carige, Malacalza impugna commissariamento Bce

(Teleborsa) - Dopo aver presentato, lo scorso giugno, una richiesta di accesso ai documenti riguardanti la decisione delladi porresotto amministrazione straordinaria,ricorre nuovamente alimpugnando il commissariamento della banca ligure scattato il 2 gennaio 2019 e concluso il 31 gennaio 2020.Tra le motivazioni del ricorso indicate nel documento pubblicato nel sito della, Malacalza, fino al riassetto del 2019 primo azionista Carige con il 27,3%, segnala che l'amministrazione straordinaria "appare manifestamente ultronea e non proporzionata" e che la nomina del presidente e dell'amministratore delegato del cda decaduto "appare non rispettosa dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale".