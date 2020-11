Manovra, sindacati PA verso sciopero

(Teleborsa) - "Sunella PA in Legge di Bilancio". Cosìin merito a quanto emerge dalla lettura delladelladalla quale: "Rispetto alledeldelle- osservano -, non si intravede quellaper i, nè sul fronte rinnovamento della Pa nè su quello del".dunque, con ladelloneiSull, spiegano i segretari generali Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, Michelangelo Librandi e Nicola Turco, "da anni chiediamo di mettere a fuoco lanelle Pubbliche Amministrazioni, che anche il Covid ha dimostrato essere una priorità, sedare risposte adeguate ai cittadini e non solo nel settore sanitario. Così come siamo costretti a registrare che neanche sul fronte contrattuale il governo ha scelto di investire sulla contrattazione per rilanciare una riforma urgente e necessaria del sistema di classificazione, un grande piano die i salari dei dipendenti che rimangono tra i più bassi d'Europa".Per queste ragioni, osservano i dirigenti sindacali, "avevamo già espletato ledei comparti sanità, funzioni locali e funzioni centrali. Dal testo della manovra sul quale oggi ci sarà il confronto tra Governo e sindacati, non ci sono ragioni che fanno venir meno laAvevamo chiesto un tavolo con il Governo su assunzioni, contratti e interventi urgenti ed emergenziali sul fronte della sicurezza. Ad oggi questoLa situazione nel Paese, continuano, "e i lavoratori pubblici hanno agito con grande responsabilità: settore educativo, assistenti sociali, polizia locali, dipendenti degli enti che si occupano dilavoratori della sicurezza, a tutti questi lavoratori che sono parte del funzionamento meritano un rinnovo dignitoso del loro Contratto di Lavoro. Con il Recovery Fund il paese dovrà correre più veloce e fare bene sia dal punto di vista della progettazione che della spesa dei Fondi Europei".