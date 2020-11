Wall Street in denaro dopo annuncio risultati vaccino Moderna

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni industriali

Exxon Mobil

Walgreens Boots Alliance

American Express

JP Morgan

Pfizer

Apple

Microsoft

Wal-Mart

Moderna

Vodafone

Western Digital

American Airlines

Activision Blizzard

Adobe Systems

Electronic Arts

Amazon

(Teleborsa) -, che avvia gli scambi in deciso rialzo, sulla notizia dei risultati dell'efficacia del. Un fattore fortemente rialzista per i mercati, che compensa la forte crescita dei contagi di Covid, specie oggi con un'agenda macro piuttosto scarna.Ilavanza a 29.844 punti; sulla stessa linea l', che continua la giornata in aumento dello 0,72%. Poco sotto la parità il(-0,33%); poco sopra la parità l'(+0,47%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+4,03%),(+2,44%) e(+1,33%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,85%),(+3,82%),(+3,81%) e(+3,64%).Le più forti vendite su, che cede l'1,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.(+9,23%), dopo i risultati dello studio sul vaccino,(+3,75%), in scia ai risultati semestrali.Bene anche(+3,69%) e(+3,64%).La peggiore performance è quella di, che cede il 2,38%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,45%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,39%.