Assaeroporti avvia progetto cybersecurity

(Teleborsa) - Parte il progetto, Italian Airports Information Sharing and Analysis Centre,dallanell'ambito della Call "", indetta dall'innovation-and-networks-executive-agency.All'iniziativa, coordinata dacon il, lavoreranno per i prossimi due anni, glidi, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni di resilienza a potenziali minacce cyber nel settore aeroportuale., inoltre,lae loditra esperti di settore, con lo scopo di identificare in modo preventivo possibili attacchi cyber, migliorare ulteriormente la velocità di risposta e aumentare le capacità di contenimento e contrasto dei crimini informatici.