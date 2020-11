Fed e amministrazione Trump in rotta di collisione

(Teleborsa) - Nuovo strappo nel tanto tormentato rapporto trae amministrazione Trump. Il, in una lettera inviata al governatore, ha fatto sapere chedella Fed. Si tratta di fondi creati in risposta ai lockdown di primavera e che hanno consentito alla banca centrale di prestare fino a 4.500 miliardi di dollari su vari mercati finanziari.A fronte di tale annuncio la banca centrale ha risposto rendendo pubblico il suo disappunto e sostenendo che i fondi istituiti durante la pandemia di coronavirus sarebbe meglio che "continuassero a svolgere il loro importante ruolo di sostegno per il nostro ed economia vulnerabile".Mnuchin ha motivato la decisione affermando che i programmi "hanno chiaramente raggiunto i loro obiettivi" e dunque il prossimo 31 dicembre termineranno. "Le banche - ha aggiunto - hanno la capacità di prestito per soddisfare le esigenze dei loro clienti aziendali, municipali e senza scopo di lucro".Lo scontro Mnuchin-Fed che preoccupa gli investitori fa puntare. Il contratto sul Dow Jones segna un calo dello 0,20% mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,11%. In controtendenza si muove il Nasdaq che registra un incremento dello 0,16%.