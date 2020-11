Lavoro, Baretta: riforma ammortizzatori prima che scada blocco dei licenziamenti

(Teleborsa) - Il ritorno alla normalità non deve tradursi soltanto in una. A lanciare l'allarme su quello che potrebbe accadere il 31 marzo, giorno in cui scade il blocco dei licenziamenti, è il sottosegretario all'Economia,. "Noi già in queste ore noi stiamo spingendo per attivare unper le politiche attive del lavoro, perchè quando il 31 marzo finirà ile ritorniamo in una condizione che non sarà ancora ottimale, dal punto di vista economico, anzi sarà piena di problemi, noi dovremo avere qualche risposta in termini di riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro", ha affermato al 31esimo workshop annuale, che si svolge online, dellaNotizie positive arrivano però dalle emissioni di bond, ha sottolineato Baretta: "Noi siamo in una particolare situazione, che è quella nella quale lestanno andando molto bene, anche oltre tutte le aspettative", aggiungendo che questo determina un elemento sia positivo, da un lato, sia anche problematico , perché c’è ilche ci porti "atutte le potenzialità" delche invece offre ai Paesi di contrarre debito "a termini convenienti, assolutamente da utilizzare, ma tutti - ha concluso - devono sapere che è debito".Il rischio da scongiure, in merito al risparmio degli italiani, è che le risorse restino inutilizzate. "L'" dovuto alla crisi pandemica "sta producendo undegli italiani, che sono già propensi al risparmio", ha rilevato il sottosegretario all'Economia, secondo cui si tratta di "una potenzialità, perché disponiamo di risorse accresciute, ma il rischio è che restino immobilizzate".