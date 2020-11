(Teleborsa) - Trasformare l'da esempio di intermodalità a uno diper il sistema dei trasporti. È questo uno degli obiettivi annunciati questa mattina dal presidente della società che gestisce lo scalo lombardo,, nel corso della conferenza stampa che ha presentato il progetto didell'aeroporto."Oltre alla connessione con ilvorremmo aggiungere un altro tassello con lo sviluppo dell'ambito ciclabile", ha spiegato Sanga inquadrando il progetto anche nell'ottica dei festeggiamenti per i 50 anni di attività di SACBO.In primo piano c'è il completamento dell'intorno allo scalo portandolo dagli attuali 3 km ai 10 km. "Sono già stati avviati gli studi preliminari – ha assicurato Sanga – il completamento offrirà ai turisti e agli abitanti dell'area il collegamento alle altri reti ciclabili esistenti o in programmazione". Lo sguardo del progetto è rivolto, infatti, a inserire la parte bergamasca all'interno del progetto transeuropeo di una ciclabile che colleghi Milano a Monaco di Baviera attraverso le Alpi.Nel progetto è incluso anche il collegamento con ladell'aeroporto al cui interno verrà installato un "" che oltre a costituire un'area di parcheggio per le biciclette offrirà servizi di manutenzione e noleggio."Vogliamo ottenere la patente di primo aeroporto SACBO progetta anello ciclovie collegate con l’aeroporto di Bergamo in Italia, un riconoscimento importante anche a livello internazionale", ha aggiunto il presidente di SACBO, sottolineando proprio come il 67% del turismo della città di Bergamo provenga dall'estero. Un'opportunità però anche per lae i circa 10mila lavoratori che si muovono quotidianamente da e verso lo scalo.Un progetto stimato da– 2 milioni per il completamento dell'anno più un altro milione per i collegamenti con la Milano-Monaco – che si conta di portare a compimento nel più breve tempo possibile,permettendo. Come è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, infatti, sono già in fase avanzata le valutazioni preliminari ma "i tempi sono legati alla situazione che stiamo vivendo", ha spiegato Sanga.