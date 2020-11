Italiaonline aderisce a "Repubblica Digitale" e fornisce formazione gratuita alle imprese

(Teleborsa) - Combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese. Con questo obiettivointernet company italiana, ha aderito alentrando a far parte dell'iniziativa strategica nazionale promossa dal"L'iniziativa – spiega Italionline in una nota – si articola in una serie di attività svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, secondo il presupposto che costituisca un dovere civico comune per lo Stato, per le imprese e per i singoli cittadini accompagnare la trasformazione digitale del Paese con azioni di carattere educativo, divulgativo e culturale".Italiaonline ha scelto di collaborare a Repubblica Digitale con la sua corporate university, Italiaonline Academy organizzando il corso "Le imprese a lezioni di digitale", una serie di webinar gratuiti rivolti a pmi, liberi professionisti e partite Iva. Il primo appuntamento è per martedì 1 dicembre, alle ore 15.00, con il webinar dal titolo: "Ripartiamo insieme online - come essere vincenti in un nuovo contesto", tenuto daI webinar successivi saranno erogati a partire da gennaio 2021."Abbiamo apprezzato il progetto Repubblica Digitale sin dal suo nascere. Farne oggi parte ha per noi un significato particolare – ha dichiarato–. Condividiamo appieno programmi e principi dell'iniziativa e riteniamo nostro obbligo morale, in quanto azienda digitale, quello di mettere a sistema e a disposizione di imprese e cittadini il nostro specifico know how. Dal nostro punto di vista privilegiato sulle pmi, sappiamo bene che la digitalizzazione è la chiave vincente. Le competenze digitali sono oggi più che mai imprescindibili e ci fa piacere avere una nuova opportunità di condividere le nostre, a vantaggio del futuro dell’economia del Paese".