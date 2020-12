Piazza Affari: ingrana la marcia Esprinet

Esprinet

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,00%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 8,67 Euro e supporto a 8,49. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 8,85.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)