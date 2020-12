Poste, via libera della Commissione Ue a compensazioni statali per servizio postale universale

Poste Italiane

(Teleborsa) - Laha stabilito che lericonosciute dallo Stato aper la fornitura del servizio postale universale sono in linea con le norme comunitarie in materia didi. A renderlo noto è la stessa azienda con una nota.La valutazione effettuata dalla Commissione tiene in conto il fatto che la compensazione concessa, fondata su un metodo solido e prudente, costituisce solodel costo complessivo che Poste Italiane sostiene per la fornitura del servizio universale, e mette in rilievo ancora una volta il ruolo fondamentale del servizio universale e di Poste Italiane nella promozione della coesione sociale, economica e territoriale del nostro Paese, si spiega nel comunicato.Come riconosciuto dal Vice Presidente della Commissione e Commissario alla Concorrenza,, “l’accesso ai servizi postali è essenziale per tutti i cittadini e le imprese europee. La decisione odierna consente a Poste Italiane – ha sottolineato il Commissario – di continuare a fornire servizi postali di base in tutto il territorio italiano a prezzi accessibili, senza indebite distorsioni della concorrenza".Ilcomprende i servizi postali di base erogati in tutto il territorio nazionale, che Poste è tenuta a fornire nel rispetto di requisiti minimi di prezzo e di qualità: raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 20 Kg, i servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati e quelli legati alla così detta “posta massiva”. In base al contratto di Programma concluso con ilper il, Poste Italiane riceverà unadi