Boujnah (Euronext): fusione con Borsa Italiana entro primo semestre 2021

(Teleborsa) - "Entro il primo semestre del 2021", lasi aggiungerà a quelle di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo. Parola di, colosso finanziario e listino borsistico paneuropeo, che in un'intervista a La Stampa ha spiegato che la quasi totalità degli investitori internazionali non è spaventato dai rischi finanziari italiani. "Stiamo facendo il, nel 2000. Sono ben- ha spiegato - La quasi unanimità dei nostri azionisti ha approvato l’operazione. Durante il road show ho incontrato un centinaio di grossi investitori di tutto il mondo e. A noi interessa associare Euronext alla terza economia d’Europa, con una diversità del suo Pil impressionante".Boujnah descive anche come "" il, con riferimento all'operazione di Intesa su Ubi, all'OPA di Crédit Agricole sul Credito Valtellinese o alla situazione delicata di MPS. "Se il processo è iniziato più tardi, è anche perché le banche italiane erano state capaci di assorbire le difficoltà della crisi del2008", ha spiegato.Il CEO di Euronext ha anche detto di essere a disagio nel ruolo di francese che viene guardato con sospetto quando fa operazioni finanziarie in Italia: "Quest’operazione la facciamo con. E poiché la Borsa Italiana rappresenta anche altre attività, come Monte Titoli o Mts, l’saràdi quelli prodotti per noi dalla. Anzi, con il distacco dalla London Stock Exchange (Lse), da cui rileviamo la società con il supporto di Cdp e Intesa, l’Italia riprenderà una propria influenza sullo sviluppo dell’infrastruttura del mercato dei capitali del Paese".Sollecitato sul fatto che lapossa bloccare l'oprazione, Boujnah ha risposto: "Il passo più importante sarà in gennaio, quando l’Esecutivo UE dovrà approvare la: è la ragione per cui London Stock Exchange ha deciso divendere la piazza milanese."