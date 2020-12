FCA debole nonostante dati vendite e giudizio Intesa

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo, mostrando una flessione dell'1,04% sui valori precedenti.Le azioni seguono la scia ribassista dell'intero listino milanese nonostante i dati sulle immatricolazioni di novembre , salite dell'1,4%, contro il mercato che invece è sceso dell'8,3%. Ieri l'ufficio studi di Intesa Sanpaolo ha rivisto al rialzo il target price a 16 euro dai precedenti 15,30 indicati in precedenza. Il giudizio è stato confermato a "buy".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,22 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,43.