Patrimoniale, semaforo rosso: emendamento inammissibile

(Teleborsa) -alla proposta dil'emendamento alla manovra è stato giudicato inammissibile dalla Commissione Bilancio della Camera per "carenza o inidoneità della compensazione", ossia perIn giornata saranno comunque presentati ii proposte considerate"Ci sembra incredibile che un'imposta che garantisce maggior gettito venga respinta con questa motivazione. Per questo faremo ricorso contro questa decisione e ci aspettiamo una spiegazione, numeri alla mano, del perché". Lo affermano in una dichiarazione congiuntaprimi firmatari dell'emendamento sull'abolizione Imu e dell'imposta sui conti correnti e titoli, e con una tassazione progressiva sui grandi patrimoni, giudicato, appunto, inammissibile dalla commissione Bilancio della Camera."Intanto rileviamo con un sorriso - proseguono i due parlamentari della sinistra - che tutti coloro che ci hanno accusato in questi giorni di voler mettere le mani nelle tasche degli italiani dovrebbero chiedere scusa: diventa evidente e chiaro che la nostra proposta restituisce molto proprio a" "Ad ogni modo qualora questa incredibile decisione fosse confermata - concludono - ripresenteremotenendo conto delle eventuali obiezioni."