Milano 13:13
44.120 +0,68%
Nasdaq 30-mar
22.953 0,00%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 13:13
10.211 +0,81%
Francoforte 13:13
22.744 +0,80%

Bastogi, perfezionata la cessione di Forumnet a Live Nation per 114 milioni di euro

Finanza
Bastogi, perfezionata la cessione di Forumnet a Live Nation per 114 milioni di euro
(Teleborsa) - Bastogi, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan e attiva principalmente nei settori dell'immobiliare, ha reso noto che si è
perfezionata la cessione del Gruppo Forumnet a Live Nation. Il Gruppo Forumnet è il principale operatore nazionale nella gestione e valorizzazione di impianti polifunzionali: possiede e gestisce l'Unipol Forum e il Teatro Repower di Assago, gestisce il Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni e produce contenuti attraverso la Compagnia della Rancia.

Il prezzo della cessione (interamente corrisposto in data odiema dall'acquirente) è stato determinato in complessivi 114 milioni di euro sulla base della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Forumnet alla data del closing come stimata da Bastogi ed è soggetto ad aggiustamenti post closing sulla base della situazione patrimoniale e finanziaria effettiva del Gruppo Forumnet a tale data.

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
Condividi
```