Bastogi, perfezionata la cessione di Forumnet a Live Nation per 114 milioni di euro

(Teleborsa) - Bastogi , holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan e attiva principalmente nei settori dell'immobiliare, ha reso noto che si è

perfezionata la cessione del Gruppo Forumnet a Live Nation. Il Gruppo Forumnet è il principale operatore nazionale nella gestione e valorizzazione di impianti polifunzionali: possiede e gestisce l'Unipol Forum e il Teatro Repower di Assago, gestisce il Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni e produce contenuti attraverso la Compagnia della Rancia.



Il prezzo della cessione (interamente corrisposto in data odiema dall'acquirente) è stato determinato in complessivi 114 milioni di euro sulla base della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Forumnet alla data del closing come stimata da Bastogi ed è soggetto ad aggiustamenti post closing sulla base della situazione patrimoniale e finanziaria effettiva del Gruppo Forumnet a tale data.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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