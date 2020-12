Confindustria, Bonomi: Governo senza visione strategica e politica industriale

(Teleborsa) - "Se insistiamo sulla, sull'assenza di unaè perché ancora non abbiamo" molte "risposte" su diverse "domande" e "vorremmo discuterne". Lo ha affermato, all'evento digitale Smartland, organizzato dal Sole 24 Ore, sottolineando che "le soluzioni possono essere diverse ma una loro valutazione, se possibile, potrebbe garantire una più effettiva rispondenza non solo alle nostre esigenze ma soprattutto a quelle del Paese".Bonomi punta il dito contro il Governo per il non sufficiente coinvolgimento nella definizione dei piani italiani per le risorse del. "Ad oggi, ormai in prossimità delle scadenze per la presentazione delancora. E non si può certo dire che glidel giugno scorso lo è stato. Non è una pretesa ma sono le stesse linee guida della commissione europea che prescrivono il coinvolgimento dei partner economici e sociali nella definizione e nel monitoraggio del PNRR", ha affermato.Riguardo alle misure economiche messe in campo dall'esecutivo per sostenere le, il presidente di Confindustria denuncia "e non compensative della voragine che si è aperta nei bilanci del 2020". Secondo Bonimi, "era necessario farlo dall'inizio. Sarebbe bastato chiedere alle imprese quali fossero i problemi da risolvere per scoprire che èrispetto alle minori entrate generate dalle restrizioni amministrative. E la soluzione non è ricorrere al debito".