Nestlé investirà 3 miliardi per dimezzare le sue emissioni entro il 2030

Nestlé

(Teleborsa) -ha annunciato oggi il suo obiettivo di, investendonei prossimi(di cui 1 miliardo per l'agricoltura rigenerativa nei luoghi dove si rifornisce di materie prime).Le azioni si concentreranno sul supporto ad agricoltori e fornitori per promuovere l'agricoltura rigenerativa, piantando centinaia di milioni di alberi entro i prossimi 10 anni, e sulla transizione dell'azienda verso. "Il board riconosce l'importanza strategica di adottare misure decisive per affrontare il cambiamento climatico e sostiene l'accelerazione e il potenziamento del nostro lavoro per garantire il successo a lungo termine dell'azienda e per contribuire a un futuro sostenibile per le generazioni venire", ha dichiarato ilL'azienda ha emesso 92 milioni di tonnellate di emissioni di gas a effetto serra nel 2018, e sarà questa la base per misurare i progressi. L'azienda sta già lavorando con oltre 500.000 agricoltori e 150.000 fornitori per supportarli nell'attuazione di pratiche di agricoltura rigenerativa e, inoltre, prevede dii nelle aree in cui si rifornisce di materie prime. "Con quasi due terzi delle nostre emissioni provenienti dall'agricoltura, è chiaro che l'agricoltura rigenerativa e la riforestazione sono i punti focali del nostro percorso verso lo zero netto - ha dettoNestlé prevede di completare la, al 100% di elettricità rinnovabile entro i prossimi cinque anni, oltre a riconvertire la sua flotta globale di veicoli verso opzioni a emissioni ridotte. All'interno del suo portafoglio di prodotti, Nestlé sta aumentando il. Tra gli altri,dovrebbero essere carbon neutral entro il 2022.