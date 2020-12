Ulta Beauty scivola al nasdaq, deludono i conti

Ulta Beauty

(Teleborsa) - Scivola al Nasdaq il titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,69%.Il gruppo dei cosmetici ha chiuso il terzo trimestre con utili netti in calo da 129,7 milioni (pari a 2,25 dollari per azione) a 74,8 milioni, pari a 1,32 dollari per azione. Le vendite nette sono calate del 7,8% a 1,55 miliardi di dollari, sotto gli 1,56 miliardi del consensus.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 288,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 276,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 299,4.