MES, Camera: ok a risoluzione maggioranza

(Teleborsa) - Con 314 sì, 239 contrari e 9 astenuti,sulle comunicazioni del Presidente del Consiglioin vista del prossimo"Faccio una domanda: occorre isolare l'Italia, farla diventare la pecora nera in Europa, proprio quando sta cambiando l'Europa nell'interesse degli italiani?per quanto ha fatto e voterà convintamente la risoluzione di maggioranza". Lo ha detto in Aula il capogruppo di M5sdurante ledichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del Premier.Clima decisamentetra i. "questo il testo delle magliette indossate dai deputati di Fdi nell'Aula della Camera dopo il voto contro la risoluzione con il Presidentecostretto a sospendere la seduta.M5S Ahanno annunciato il voto non favorevole alla risoluzione sulle comunicazioni del Premier Giuseppe Conte. "Votare sì vuol dire votare contro Conte e contro il Paese, lquesto uno dei concetti che, ognuno di loro, ha sottolineato con forza nel proprio intervento."Il problema è che autorizzando politicamente il Mes autorizziamo la BCE a ridurre i titoli del debito pubblico nel 2022 e allora un governo tecnico sarà obbligato aI congiurati, Presidente, non sono quelli che prendono posizione ma sono i commensali. Ed è per questo che non darò voto favorevole", ha detto il deputato pentastellatochiarendo che "Non è un voto contro Conte, è totalmente falso".Poi unanei confronti diche testimonia la tensione alle stelle nel Movimento: