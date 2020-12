Ristoranti, bar, pub allo stremo. FIPE-FIEPET: "Bene ipotesi allentamento restrizioni"

(Teleborsa) -, le due organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore della somministrazione,le dichiarazioni del Premier Conte in merito all’avvio di unasull’opportunità di allargare le possibilità dinelle giornate delLe due Federazioni hanno più volte chiesto di rivedere questa parte dell'ultimo Dpcm, che penalizza il settore della somministrazione, che è fra quelli maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, "Questa apertura - si sottolinea - favorirebbe certamente la frequentazione dei ristoranti nelle tre giornate interessate dal provvedimento, richiesto proprio per limitare gli ingenti danni che il settore sta registrando".Ristoranti, pub, bar e le altre imprese della somministrazione sono in; dopo i lunghi periodi di lockdown il comparto rischia seriamente di non sopravvivere, così come confermato dalle stime secondo le quali nell’anno andranno, con 60.000 imprese destinate a chiudere e 350.000 posti di lavoro a rischio."Proprio per questo - sottolineano - rinnoviamo congiuntamente l’appello per allentare le restrizioni e ampliare le possibilità di spostamento tra comuni, almeno nel raggio provinciale, e per chiedere la riapertura serale delle attività di somministrazione almeno fino alle 22:00".