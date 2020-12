Brexit, Johnson: "Prepariamoci per un no-deal"

(Teleborsa) - Il, ovvero la reintroduzione di tariffe e restrizioni tra Regno Unito e Unione europea dal primo gennaio, è sempre più una. Il premier britannicoha infatti detto al suo Paese di, anche se ha ammesso che sarebbe pronto a volare subito a Berlino o Parigi se ci dovessere essere la possibilità di finalizzare un accordo.Alla domanda se pensa che uscire tra tre settimane senza un accordo fosse diventato il risultato più probabile, ha detto: "Penso che dobbiamo essere molto, molto chiari, ora". Da inizio anno Johnson ha iniziato a fare riferimento a un "Australian deal" per indicare i nuovi rapporti che spera di avere con l'Europa senza citare direttamente il no-deal, anche se, a differenza del Canada, l'Johnson ha anche deriso le affermazioni che il blocco europeo e il Regno Unito "sono un po' come gemelli", emerse durante la cena con von der Leyen e i negoziatori: "", ha detto. “O se l'UE decide di acquistare una borsetta costosa, allora il Regno Unito deve acquistare anche lui una borsetta costosa, altrimenti dovrà affrontare delle tariffe. Chiaramente questo non è il modo sensato di procedere ed è diverso da qualsiasi altro accordo di libero scambio".Johnson ha poi, affinché intervenissero in prima persona per tentare di arrivare ad un accordo: "Quello che ho detto ai nostri negoziatori è che dobbiamo andare avanti e fare il possibile" - ha detto Johnson ieri sera alla stampa britannica -".