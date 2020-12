ex-Ilva, Arcuri: "Stato assicurerà sostenibilità produzione acciaio"

ArcelorMittal

(Teleborsa) -, per rappresentare un modello di ripresa del Sud dopo questa grave fase d'emergenza. Così, in qualità di Ad di, si è espresso sul nuovo corso dell'Ilva di Taranto, in una intervista al Corriere della Sera.Arcuri si è dettosulla possibilità chedell'acciaieria. "Abbiamo già presentato le richieste di autorizzazione a Bruxelles. Abbiamo fiducia che non ci saranno problemi", ha affermato, aggiungendo che l'idea è quella di "entrare, mettere in atto un progetto, poi trovare le modalità di uscita", ma la data "non è prevedibile" e "sarebbe ingeneroso dire ora quando".Sul futuro dello stabilimento, il numero uno di Invitalia ha spiegato che "lo Stato assicurerà unadella produzione di acciaio verso livelli d: un terzo della produzione sarà verde, ci sarà un forno elettrico e due impianti per il preridotto".In merito alle resistenze dellae del sindaco di Taranto, Arcuri ha affermato "ragionevole tra la decarbonizzazione e la tutela del lavoro. Serve un po' di tempo, ma queste variabili si possono conciliare".Sugli azionisti degli impianti esterni di DRI (preridotto), Arcuri ha affermato che "molti soggetti privati valuteranno una partecipazione" ed ha aggiunti che l'attività inizierà "al più tardi nel 2024 con una produzione prevista di quattro milioni di tonnellate". Quanto ad, l'Ad di Imvitalia ha ricordato chee che in questi mesi è stato un interlocutore "duro, ma serio. Rigoroso ma corretto".