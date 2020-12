EMA: via libera a vaccino Pfizer-Biontech

(Teleborsa) -anche dall'Unione europea al vaccino, riunita oggi, lunedì 21 dicembre, ad Amsterdam ha raccomandato l'autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid 19. Ad annunciarlo, direttrice della comunicazione dell'Agenzia europea per i medicinali.del previsto, dunque, da parte dell'autorità europea. Da giorni, infatti, gran parte dei Paesi europei, soprattutto Berlino, erano in pressing per ottenere l'approvazione al vaccino il più rapidamente possibile. L'agenzia - che aveva originariamente fissato l'incontro per valutare il farmaco per il 29 dicembre - haIlpotrà, dunque, essere inoculato neie, a tal roposito, la Commissione dovrà convalidare l'uso del farmaco prima di potere dare il via alle vaccinazioni. Le case farmaceutiche dovranno anche presentare dati di follow-up sul loro vaccino per il"Oggi è un giorno particolarmente importante ed emozionante per noi di BioNTech. Essendo nel cuore dell'Unione europea, siamo entusiasti di essere un passo più vicini alla potenziale consegna del primo vaccino in Europa per contribuire a combattere questa devastante pandemia. Siamo pronti a iniziare la consegna delle dosi iniziali di vaccino in tutta l'UE non appena avremo il via libera", ha dichiaratoM.D.h, CEO e co-fondatore di BioNTech."Siamo soddisfatti del forte segnale di fiducia del Comitato rispetto ai nostri dati", ha detto, Presidente e Amministratore Delegato di Pfizer. "Se la Commissione europea concede l'autorizzazione, siamo pronti a iniziare a consegnare questo vaccino ai siti designati dai Governi in tutta l'UE, dove i casi di malattia continuano a".