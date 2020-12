Amplifon, accordo per acquisizione business Hearing Care di PJC Iinvestments

Amplifon

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione del business di soluzioni e servizi per l’udito di PJC Investments LLC, il secondo più importante franchisee di Miracle-Ear negli Stati Uniti, il maggior mercato per le soluzioni uditive al mondo.PJC Hearing, che ha iniziato la propria attività nel 2008, opera attraverso una rete distributiva di 110 punti vendita collocati in Texas (58), Florida (49) e New Mexico (3), stati densamente popolati da cittadini senior. Per l’esercizio 2020, PJC Hearing stima un fatturato pari a oltre 50 milioni di dollari (41 milioni di euro).L’acquisizione, che comporta un cash-out, su base debt-free cash-free, di circa 33 milioni di dollari (27 milioni di euro), permetterà alla Società di aggiungere i 110 punti vendita di PJC ai 59 negozi corporate di Miracle-Ear (principalmente situati in Minnesota, South Carolina e Georgia) sotto uno stesso cappello ed una stessa entità legale. Il management di PJC, incentivato da un appropriato meccanismo di earn-out, sarà inoltre partner di Amplifon nella guida della nuova società.