Torri tlc, Phoenix Tower International acquista TowerTel

(Teleborsa) -ha siglato l'accordo perl, una controllata di. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.L'asset riguarda circa, sistemi di antenne e siti di telecomunicazioni distribuiti in tutta Italia. In più, TowerTel vantadi commercializzazione e utilizzo sudi proprietà di EI Towers, con un portafoglio potenziale totale di più di 4.000 siti nel Paese.Come parte dell’accordo,che è azionista di maggioranza di EI Towers, ha deciso di mantenere una"PTI è felice di entrare nel dinamico mercato italiano delle comunicazioni e collaborare con i suoi principali operatori. Desideriamo espandere i ricavi del portafoglio, sviluppando nuove torri e investendo in soluzioni innovative per i clienti", ha affermato, Chief Executive Officer di Phoenix Tower International,."L’investimento di PTI testimonia il crescente interesse dei player globali per le infrastrutture italiane di alta qualità", ha commentato, Amministratore Delegato di F2i.PTI è stato assistito da Natixis come advisor finanziario e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP come legale. L’advisor finanziario di EI Towers è stato Nomura e quello legale Chiomenti Studio Legale.