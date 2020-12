oVer Edizioni, Amodei torna in libreria con "Altri sorsi di benessere"

(Teleborsa) -è il nuovo libro, pubblicato dadellaDopo il successo di luglio scorso con "Sorsi di benessere", l'autrice ci sensibilizza a un ritorno al naturale, nella consapevolezza che il cibo debba sempre regalarci salute e piacere.In questa nuova edizione, che si avvale della consulenza di– un nutrizionista clinico, un immunologo, un cardiochirurgo e un farmacista esperto di fitoterapia – Amodei dedica una sezione aio appena zuccherati, leggeri, nutrienti e golosi. Nel volume Amodei propone ingredienti facili da reperire, combinati insieme in modo che siano nutrienti, al tempo stesso gustosi. Ci sono ricette per realizzare tisane da sorseggiare fumanti, ma buone anche fredde, preparazioni di estratti o frullati, alleati della bellezza della pelle, depuranti, drenanti e creme di frutta fresca, buone come un gelato, ma nutrienti, vitaminiche e senza zucchero. Ideali anche per i bambini.La grande novità è rappresentata dalleabbinata a tisane, decotti e succhi vivi. A tal proposito l'opera ci svela un estratto catturato dalla gemma di una pianta quando sta nascendo, nel momento cioè di massima concentrazione di tutte le sue proprietà benefiche.