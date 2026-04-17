Loro Piana (LVMH), revocata in anticipo l'amministrazione giudiziaria
(Teleborsa) - Il Tribunale di Milano ha revocato la misura di amministrazione giudiziaria di Loro Piana, società del colosso francese del lusso LVMH, in anticipo rispetto ai 12 mesi previsti inizialmente, alla luce del "percorso virtuoso" intrapreso, segno della volontà di "qualificarsi come modello positivo e di riferimento per il settore, a tutela della salute e del benessere di tutti i lavoratori, anche indiretti", si legge in una nota.
Loro Piana era stata posta in amministrazione giudiziaria a luglio 2025 per aver subappaltato indirettamente la produzione a laboratori cinesi che avrebbero sfruttato i lavoratori. Nei mesi seguenti sono state adottate misure simili anche nei confronti di altri brand di moda.
"Le misure adottate negli ultimi mesi riflettono la volontà di rafforzare la governance e la supervisione lungo tutta la nostra catena del valore - afferma Frédéric Arnault, CEO di Loro Piana - Ci impegniamo fermamente a rispettare i più elevati standard di conformità e condotta etica lungo la nostra filiera".
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