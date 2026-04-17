Loro Piana (LVMH), revocata in anticipo l'amministrazione giudiziaria

(Teleborsa) - Il Tribunale di Milano ha revocato la misura di amministrazione giudiziaria di Loro Piana, società del colosso francese del lusso LVMH , in anticipo rispetto ai 12 mesi previsti inizialmente, alla luce del "percorso virtuoso" intrapreso, segno della volontà di "qualificarsi come modello positivo e di riferimento per il settore, a tutela della salute e del benessere di tutti i lavoratori, anche indiretti", si legge in una nota.



Loro Piana era stata posta in amministrazione giudiziaria a luglio 2025 per aver subappaltato indirettamente la produzione a laboratori cinesi che avrebbero sfruttato i lavoratori. Nei mesi seguenti sono state adottate misure simili anche nei confronti di altri brand di moda.



"Le misure adottate negli ultimi mesi riflettono la volontà di rafforzare la governance e la supervisione lungo tutta la nostra catena del valore - afferma Frédéric Arnault, CEO di Loro Piana - Ci impegniamo fermamente a rispettare i più elevati standard di conformità e condotta etica lungo la nostra filiera".

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