Anthropic, Trump: "possibile" accordo per Dipartimento della Difesa

(Teleborsa) - Martedì il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato alla CNBC che "è possibile" che si raggiunga un accordo che consenta l'utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale di Anthropic all'interno del Dipartimento della Difesa.



"Sono venuti alla Casa Bianca qualche giorno fa e abbiamo avuto ottimi colloqui con loro, e penso che stiano prendendo forma", ha detto Trump durante l'intervista. "Sono molto intelligenti e penso che possano essere di grande utilità."



Ciò segna un possibile allentamento degli attriti tra l'amministrazione Trump e l'azienda guidata da Dario Amodei, messa al bando dal Pentagono dopo una disputa sull'uso della sua tecnologia AI a scopo militare.





Condividi

```