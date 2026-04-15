Usa, Empire State index aprile sale più delle attese a 11 punti

(Teleborsa) - Torna a in territorio positivo l'indice manifatturiero Empire State di New York. L'indicatore, nel mese di aprile, si è portato a +11 punti dai 0,2 punti di marzo. Il dato è migliore delle stime degli analisti che erano per un rialzo a 0,3 punti.



L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.



Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini è passata a 19,3 punti da 6,4 punti, mentre quella sulle consegne è salito a 20,2 punti (da -6,9), entrambe ai loro massimi dal 2023. Quella sulle scorte si porta a 5,1 punti (da +6,9).



(Foto: Thomas Habr su Unsplash)

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