Edison cede il 100% di Edison Norge AS a Sval Energi

Edison

(Teleborsa) -ha, società a cui fanno capo le attività del settore esplorazione e produzione didel gruppo in Norvegia rimaste esclusi dal perimetro della cessione di Edison E&P a. L’operazione è stata approvata ieri dal CdA di Edison e dovrebbe essere finalizzata entro il primo semestre 2021.L’accordo è determinato sulla base di unall’1 gennaio 2020 e l’impatto sulla posizione finanziaria netta di Edison ad oggi è stimato sensibilmente superiore a tale valore. A Edison Norge AS fanno capo, con riserve stimate pari a 25,9 milioni di barili di olio equivalenti in quota Edison al 31 dicembre 2019, e un portafoglio diL’operazione completa il piano diper concentrarsi sullo sviluppo sostenibile in linea con la transizione energetica e gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. Edison investirà in Italia nel breve periodo le risorse rese disponibili dalla cessione di questi asset, per sostenere il piano di crescita nelle aree individuate come strategiche, ossia, servizi ai clienti, efficienza energetica e mobilità sostenibile.