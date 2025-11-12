Al via la fornitura decennale di energia rinnovabile tra FS Energy ed Edison Energia

(Teleborsa) - Edison Energia,
società del Gruppo Edison
attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale, ha avviato la fornitura complessiva di 450 GWh di energia 100% rinnovabile destinata a FS Energy nell’ambito del Corporate Power Purchase Agreement (PPA)
off-site decennale firmato con Ferrovie dello Stato Italiane attraverso RFI (Rete Ferroviaria Italiana).
Il contratto pluriennale permetterà di ridurre significativamente le emissioni di CO2
del sistema ferroviario: il risparmio stimato sino a fine contratto sarà di oltre 180 mila tonnellate.
La fornitura è iniziata il primo ottobre 2025
e prevede la vendita di 45 GWh all’anno per un periodo di 10 anni a prezzo fisso
. Tutta l’energia elettrica sarà prodotta da impianti eolici italiani
, situati in Sicilia e in Abruzzo, e sarà destinata all’infrastruttura ferroviaria gestita da RFI, con una capacità installata totale di circa 35 MW.Antonello Giunta, amministratore delegato di FS Energy,
ha affermato: "Il Gruppo FS ha intrapreso un cammino per rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico
. L'avvio della fornitura energetica con Edison fa parte di un percorso che contribuirà alla decarbonizzazione dei consumi attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l’installazione di oltre 1 GW di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi del Gruppo FS, e di circa 2 GW entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi".Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia
, ha dichiarato: "L'accordo di fornitura di energia verde siglato con FS Energy sottolinea il nostro impegno nel supportare i clienti nel loro percorso di decarbonizzazione. Ai nostri clienti industriali e retail offriamo sia energia prodotta da fonti rinnovabili sia la nostra vasta esperienza come operatore di riferimento a livello nazionale.
Puntiamo su qualità del servizio, flessibilità e contratti su misura. Il nostro obiettivo è essere un partner affidabile, facendo leva sugli asset del nostro Gruppo per accompagnare i clienti verso un consumo sostenibile con un impatto ambientale ridotto".
L’aggiudicazione di questo PPA fa seguito al contratto di fornitura di 100 GWh di energia elettrica firmato a giugno dello scorso anno tra le due aziende, a copertura del fabbisogno energetico di uffici, locali tecnologici, stazioni e altri impianti fissi in tutta Italia.