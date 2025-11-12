Al via la fornitura decennale di energia rinnovabile tra FS Energy ed Edison Energia

(Teleborsa) -società delattiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale, ha avviato la fornitura complessiva dioff-site decennale firmato conIl contratto pluriennale permetterà didel sistema ferroviario: il risparmio stimato sino a fine contratto sarà di oltre 180 mila tonnellate.La fornitura è iniziata ile prevede la vendita di 45 GWh all’anno per. Tutta l, situati in Sicilia e in Abruzzo, e sarà destinata all’infrastruttura ferroviaria gestita da RFI, con una capacità installata totale di circa 35 MW.ha affermato: "Il Gruppo FS ha intrapreso un cammino per rendere l’. L'avvio della fornitura energetica con Edison fa parte di un percorso che contribuirà alla decarbonizzazione dei consumi attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l’installazione di oltre 1 GW di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi del Gruppo FS, e di circa 2 GW entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi"., ha dichiarato: "L'accordo di fornitura di energia verde siglato con FS Energy sottolinea il nostro impegno nel supportare i clienti nel loro percorso di decarbonizzazione. Ai nostri clienti industriali e retailPuntiamo su qualità del servizio, flessibilità e contratti su misura. Il nostro obiettivo è essere un partner affidabile, facendo leva sugli asset del nostro Gruppo per accompagnare i clienti verso un consumo sostenibile con un impatto ambientale ridotto".L’aggiudicazione di questo PPA fa seguito al contratto di fornitura di 100 GWh di energia elettrica firmato a giugno dello scorso anno tra le due aziende, a