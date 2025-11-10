Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 22:00
25.612 +2,20%
Dow Jones 22:03
47.369 +0,81%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,43%

L'indice del listino high-tech USA esordisce a 25.418,17 punti

Ottima performance per il Nasdaq-100, che tratta in guadagno dell'1,43%, a quota 25.418,17 in apertura.
