Enel Green Power avvia costruzione parco eolico Castelmauro

(Teleborsa) -, società del Gruppo, ha avviato la costruzione del. L’impianto verrà realizzato tra i comuni di Castelmauro e Roccavivara, nella provincia di Campobasso, e sarà costituito daper una potenza totale pari a 29,4 MW.del parco eolico è prevista entro la. Si tratta del secondo impianto di Enel Green Power attualmente in costruzione, fra quelli aggiudicati nelle recenti gare del GSE, dopo quello di, in costruzione dallo scorso agosto.L’impianto di Castelmauro produrrà circada fonte rinnovabile, che corrispondono alla fornitura di energia per circani, evitando l’emissione in atmosfera di circa 36mila tonnellate di CO2 all’anno."Con l’avvio del cantiere di Castelmauro confermiamo il nostro impegno per la crescita delle energie rinnovabili in Italia, contribuendo così alla transizione energetica verso la generazione del futuro", commentai, CEO di Enel Green Power e Direttore della Divisione Global Power Generation, ricordando che già oggi "la produzione di energia da fonti rinnovabili di Enel è superiore a quella termoelettrica",